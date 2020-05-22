Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tat Gıda
|9,30
|8,49
|9,54
|Eczacıbaşı Yatırım
|12,64
|11,85
|6,67
|Hektaş
|14,69
|13,86
|5,99
|Eczacıbaşı İlaç
|5,79
|5,54
|4,51
|Özak GMYO
|3,02
|2,90
|4,14
|Coca Cola İçecek
|40,34
|38,98
|3,49
|Aksigorta
|6,33
|6,13
|3,26
|Selçuk Ecza Deposu
|9,15
|8,90
|2,81
|Net Holding
|2,29
|2,23
|2,69
|İş Yatırım Menkul Değerler
|5,83
|5,68
|2,64
|Klimasan Klima
|17,57
|17,18
|2,27
|Deva Holding
|17,79
|17,40
|2,24
|Anadolu Efes
|17,79
|17,47
|1,83
|İş Finansal Kiralama
|3,95
|3,88
|1,80
|Turkcell
|14,28
|14,07
|1,49
|Brisa
|11,18
|11,02
|1,45
|Koza Madencilik
|12,64
|12,46
|1,44
|Sasa Polyester
|10,10
|9,96
|1,41
|İş GMYO
|1,64
|1,62
|1,23
|Global Yatırım Holding
|3,50
|3,46
|1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)