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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:44:18 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan3.129,803.340,70-6,31
Albaraka Türk1,992,03-1,97
Ereğli Demir Çelik14,0714,34-1,88
Selçuk Ecza Deposu14,4614,72-1,77
Tümosan Motor ve Traktör14,5314,72-1,29
Kardemir (D)5,285,34-1,12
Aksa12,0512,18-1,07
Türk Traktör159,30161,00-1,06
Odaş Elektrik3,893,93-1,02
Arçelik29,4829,78-1,01
Aygaz14,4414,58-0,96
Tüpraş107,10108,00-0,83
Türk Telekom8,348,41-0,83
Gözde Girişim7,357,41-0,81
Türkiye Sigorta6,396,44-0,78
İş Yatırım Menkul Değerler15,5815,68-0,64
İpek Doğal Enerji12,5712,65-0,63
Good-Year7,797,83-0,51
Bim Mağazalar70,8071,15-0,49
Logo Yazılım121,40122,00-0,49

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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