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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-27 13:33:18 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bagfaş20,8821,56-3,15
Otokar232,70240,00-3,04
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,592,67-3,00
Odaş Elektrik3,543,63-2,48
Ege Endüstri1.636,001.675,40-2,35
TAV Havalimanları19,8520,32-2,31
Çelebi95,0097,20-2,26
Net Holding3,283,34-1,80
Gübre Fabrikaları50,8051,55-1,45
GSD Holding2,312,34-1,28
Alcatel Lucent Teletaş27,9628,30-1,20
DO-CO464,60470,10-1,17
Pegasus63,0063,70-1,10
Hektaş13,0613,20-1,06
Sasa Polyester17,2017,38-1,04
Anadolu Efes23,0623,28-0,95
Doğuş Otomotiv28,2828,54-0,91
Tekfen Holding15,3215,46-0,91
Ford Otosan123,50124,60-0,88
Türk Hava Yolları12,1012,20-0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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