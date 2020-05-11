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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:32:54 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kardemir (D) 2,36 2,43 -2,88
T. Halk Bankası 5,30 5,44 -2,57
Coca Cola İçecek 35,58 36,30 -1,98
Yataş 6,53 6,66 -1,95
Sasa Polyester 9,13 9,31 -1,93
Anadolu Cam 3,98 4,05 -1,73
Vakıflar Bankası 4,56 4,64 -1,72
Koza Altın 71,60 72,65 -1,45
Alarko Holding 4,48 4,54 -1,32
Arçelik 15,20 15,40 -1,30
Ege Endüstri 519,90 526,70 -1,29
Otokar 121,50 123,00 -1,22
Çelebi 88,15 89,15 -1,12
Aksigorta 5,79 5,85 -1,03
Kerevitaş Gıda 4,00 4,04 -0,99
Koza Madencilik 11,34 11,45 -0,96
Güneş Sigorta 3,03 3,05 -0,66
TAV Havalimanları 17,19 17,30 -0,64
Trakya Cam 3,17 3,19 -0,63
Ereğli Demir Çelik 8,00 8,05 -0,62



(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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