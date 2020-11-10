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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:32:20 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 31,12 33,76 -7,82
Turkcell 15,37 16,36 -6,05
Bagfaş 17,61 18,19 -3,19
Ford Otosan 116,20 119,80 -3,01
ARD Bilişim Teknolojileri 34,36 35,02 -1,88
Kartonsan 2.115,00 2.150,00 -1,63
Oyak Çimento 8,09 8,19 -1,22
Enka İnşaat 7,59 7,68 -1,17
Ülker Bisküvi 22,30 22,56 -1,15
Logo Yazılım 99,30 100,30 -1,00
Bim Mağazalar 69,70 70,40 -0,99
GSD Holding 2,31 2,33 -0,86
Türk Traktör 129,60 130,60 -0,77
Alarko Holding 6,51 6,56 -0,76
Koza Altın 77,70 78,20 -0,64
Arçelik 28,02 28,20 -0,64
Enerjisa Enerji 9,78 9,84 -0,61
Türk Telekom 7,07 7,11 -0,56
Koza Madencilik 12,59 12,66 -0,55
Coca Cola İçecek 53,40 53,65 -0,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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