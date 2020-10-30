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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:33:18 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alcatel Lucent Teletaş 31,24 33,14 -5,73
Selçuk Ecza Deposu 8,90 9,36 -4,91
Deva Holding 21,80 22,76 -4,22
Aygaz 10,97 11,45 -4,19
Migros Ticaret 37,86 39,50 -4,15
MLP Sağlık 16,50 17,18 -3,96
Türk Traktör 108,00 112,00 -3,57
İndeks Bilgisayar 16,75 17,37 -3,57
Pegasus 39,46 40,80 -3,28
Çemtaş 13,51 13,95 -3,15
ASELSAN 16,86 17,40 -3,10
Koza Madencilik 12,18 12,57 -3,10
Bagfaş 16,33 16,85 -3,09
Coca Cola İçecek 44,68 46,10 -3,08
Sasa Polyester 15,56 16,05 -3,05
Alarko GMYO 16,84 17,37 -3,05
Netaş Telekomünikasyon 20,06 20,68 -3,00
Bizim Mağazaları 14,60 15,05 -2,99
Tat Gıda 10,52 10,83 -2,86
Anadolu Grubu Holding 17,66 18,18 -2,86

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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