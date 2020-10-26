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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-10-26 13:27:54 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Net Holding 3,12 3,28 -4,88
Tümosan Motor ve Traktör 10,81 11,36 -4,84
Mavi Giyim 42,18 44,20 -4,57
Torunlar GMYO 3,90 4,08 -4,41
GSD Holding 2,24 2,34 -4,27
Alcatel Lucent Teletaş 33,34 34,72 -3,97
Odaş Elektrik 3,10 3,22 -3,73
ARD Bilişim Teknolojileri 36,30 37,70 -3,71
Borusan Mannesmann 14,98 15,55 -3,67
Karel Elektronik 18,22 18,90 -3,60
İş GMYO 1,99 2,06 -3,40
Alkim Kimya 15,41 15,95 -3,39
Özak GMYO 4,33 4,48 -3,35
Akçansa 13,30 13,76 -3,34
Kerevitaş Gıda 6,82 7,04 -3,12
Otokar 165,20 170,50 -3,11
İş Finansal Kiralama 3,84 3,96 -3,03
Brisa 15,18 15,65 -3,00
Kordsa Teknik Tekstil 11,71 12,07 -2,98
Pınar Süt 22,20 22,88 -2,97

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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