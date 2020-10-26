Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Net Holding
|3,12
|3,28
|-4,88
|Tümosan Motor ve Traktör
|10,81
|11,36
|-4,84
|Mavi Giyim
|42,18
|44,20
|-4,57
|Torunlar GMYO
|3,90
|4,08
|-4,41
|GSD Holding
|2,24
|2,34
|-4,27
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,34
|34,72
|-3,97
|Odaş Elektrik
|3,10
|3,22
|-3,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|36,30
|37,70
|-3,71
|Borusan Mannesmann
|14,98
|15,55
|-3,67
|Karel Elektronik
|18,22
|18,90
|-3,60
|İş GMYO
|1,99
|2,06
|-3,40
|Alkim Kimya
|15,41
|15,95
|-3,39
|Özak GMYO
|4,33
|4,48
|-3,35
|Akçansa
|13,30
|13,76
|-3,34
|Kerevitaş Gıda
|6,82
|7,04
|-3,12
|Otokar
|165,20
|170,50
|-3,11
|İş Finansal Kiralama
|3,84
|3,96
|-3,03
|Brisa
|15,18
|15,65
|-3,00
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,71
|12,07
|-2,98
|Pınar Süt
|22,20
|22,88
|-2,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)