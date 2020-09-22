Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Oyak Çimento
|7,73
|7,83
|-1,28
|Zorlu Enerji
|2,54
|2,57
|-1,17
|Alarko GMYO
|15,67
|15,85
|-1,14
|Alkim Kimya
|14,15
|14,29
|-0,98
|Logo Yazılım
|91,15
|92,05
|-0,98
|DO-CO
|309,60
|312,60
|-0,96
|Klimasan Klima
|13,89
|14,02
|-0,93
|Koza Madencilik
|12,48
|12,59
|-0,87
|Net Holding
|2,27
|2,29
|-0,87
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,02
|8,09
|-0,87
|Aksigorta
|7,12
|7,18
|-0,84
|Yataş
|8,36
|8,43
|-0,83
|Aygaz
|10,86
|10,95
|-0,82
|Sabancı Holding
|7,39
|7,45
|-0,81
|Koç Holding
|13,89
|14,00
|-0,79
|Enerjisa Enerji
|8,68
|8,74
|-0,69
|MLP Sağlık
|16,32
|16,42
|-0,61
|Gözde Girişim
|5,18
|5,21
|-0,58
|Türk Traktör
|96,40
|96,95
|-0,57
|TAV Havalimanları
|14,94
|15,02
|-0,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)