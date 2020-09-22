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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:32:16 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Oyak Çimento 7,73 7,83 -1,28
Zorlu Enerji 2,54 2,57 -1,17
Alarko GMYO 15,67 15,85 -1,14
Alkim Kimya 14,15 14,29 -0,98
Logo Yazılım 91,15 92,05 -0,98
DO-CO 309,60 312,60 -0,96
Klimasan Klima 13,89 14,02 -0,93
Koza Madencilik 12,48 12,59 -0,87
Net Holding 2,27 2,29 -0,87
İş Yatırım Menkul Değerler 8,02 8,09 -0,87
Aksigorta 7,12 7,18 -0,84
Yataş 8,36 8,43 -0,83
Aygaz 10,86 10,95 -0,82
Sabancı Holding 7,39 7,45 -0,81
Koç Holding 13,89 14,00 -0,79
Enerjisa Enerji 8,68 8,74 -0,69
MLP Sağlık 16,32 16,42 -0,61
Gözde Girişim 5,18 5,21 -0,58
Türk Traktör 96,40 96,95 -0,57
TAV Havalimanları 14,94 15,02 -0,53

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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