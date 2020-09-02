Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bizim Mağazaları
|15,84
|16,10
|-1,61
|Çemtaş
|11,68
|11,82
|-1,18
|Deva Holding
|19,70
|19,92
|-1,10
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,01
|8,07
|-0,74
|Enerjisa Enerji
|8,32
|8,38
|-0,72
|Anadolu Efes
|19,13
|19,26
|-0,67
|Migros Ticaret
|38,94
|39,20
|-0,66
|Çelebi
|69,50
|69,95
|-0,64
|Akçansa
|12,00
|12,07
|-0,58
|Arçelik
|21,00
|21,10
|-0,47
|İskenderun Demir Çelik
|6,68
|6,71
|-0,45
|Çimsa
|11,19
|11,24
|-0,44
|Good-Year
|4,91
|4,93
|-0,41
|ASELSAN
|16,77
|16,83
|-0,36
|Şişe Cam
|6,18
|6,20
|-0,32
|Aygaz
|11,26
|11,29
|-0,27
|İpek Doğal Enerji
|11,83
|11,86
|-0,25
|Koç Holding
|15,04
|15,07
|-0,20
|Halkbank
|5,03
|5,04
|-0,20
|Tat Gıda
|10,44
|10,46
|-0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)