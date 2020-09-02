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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-02 13:24:20 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bizim Mağazaları 15,84 16,10 -1,61
Çemtaş 11,68 11,82 -1,18
Deva Holding 19,70 19,92 -1,10
İş Yatırım Menkul Değerler 8,01 8,07 -0,74
Enerjisa Enerji 8,32 8,38 -0,72
Anadolu Efes 19,13 19,26 -0,67
Migros Ticaret 38,94 39,20 -0,66
Çelebi 69,50 69,95 -0,64
Akçansa 12,00 12,07 -0,58
Arçelik 21,00 21,10 -0,47
İskenderun Demir Çelik 6,68 6,71 -0,45
Çimsa 11,19 11,24 -0,44
Good-Year 4,91 4,93 -0,41
ASELSAN 16,77 16,83 -0,36
Şişe Cam 6,18 6,20 -0,32
Aygaz 11,26 11,29 -0,27
İpek Doğal Enerji 11,83 11,86 -0,25
Koç Holding 15,04 15,07 -0,20
Halkbank 5,03 5,04 -0,20
Tat Gıda 10,44 10,46 -0,19

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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