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Ekonomi Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:32:33 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 5,59 5,84 -4,28
Odaş Elektrik 2,52 2,63 -4,18
Brisa 11,03 11,39 -3,16
Anadolu Efes 18,86 19,43 -2,93
Ford Otosan 82,10 84,50 -2,84
Zorlu Enerji 2,63 2,70 -2,59
Ereğli Demir Çelik 8,50 8,72 -2,52
İskenderun Demir Çelik 6,61 6,78 -2,51
Türkiye Sigorta 5,99 6,14 -2,44
GSD Holding 2,05 2,10 -2,38
Aygaz 11,14 11,41 -2,37
İş Yatırım Menkul Değerler 7,93 8,12 -2,34
Net Holding 2,12 2,17 -2,30
Karsan Otomotiv 2,99 3,06 -2,29
Doğuş Otomotiv 14,37 14,70 -2,24
Logo Yazılım 91,00 93,05 -2,20
Otokar 137,00 140,00 -2,14
Özak GMYO 3,67 3,75 -2,13
Alarko Holding 4,84 4,94 -2,02
Migros Ticaret 38,44 39,22 -1,99

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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