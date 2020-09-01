Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|5,59
|5,84
|-4,28
|Odaş Elektrik
|2,52
|2,63
|-4,18
|Brisa
|11,03
|11,39
|-3,16
|Anadolu Efes
|18,86
|19,43
|-2,93
|Ford Otosan
|82,10
|84,50
|-2,84
|Zorlu Enerji
|2,63
|2,70
|-2,59
|Ereğli Demir Çelik
|8,50
|8,72
|-2,52
|İskenderun Demir Çelik
|6,61
|6,78
|-2,51
|Türkiye Sigorta
|5,99
|6,14
|-2,44
|GSD Holding
|2,05
|2,10
|-2,38
|Aygaz
|11,14
|11,41
|-2,37
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,93
|8,12
|-2,34
|Net Holding
|2,12
|2,17
|-2,30
|Karsan Otomotiv
|2,99
|3,06
|-2,29
|Doğuş Otomotiv
|14,37
|14,70
|-2,24
|Logo Yazılım
|91,00
|93,05
|-2,20
|Otokar
|137,00
|140,00
|-2,14
|Özak GMYO
|3,67
|3,75
|-2,13
|Alarko Holding
|4,84
|4,94
|-2,02
|Migros Ticaret
|38,44
|39,22
|-1,99
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)