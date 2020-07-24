Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|4,69
|4,83
|-2,90
|Zorlu Enerji
|2,59
|2,66
|-2,63
|Otokar
|165,90
|169,20
|-1,95
|Alarko GMYO
|17,36
|17,70
|-1,92
|İş Finansal Kiralama
|4,20
|4,28
|-1,87
|Kerevitaş Gıda
|5,30
|5,38
|-1,49
|Netaş Telekomünikasyon
|17,95
|18,22
|-1,48
|Bagfaş
|18,17
|18,44
|-1,46
|İş GMYO
|2,14
|2,17
|-1,38
|Akçansa
|13,22
|13,40
|-1,34
|GSD Holding
|2,27
|2,30
|-1,30
|Halk GMYO
|2,41
|2,44
|-1,23
|Aksigorta
|8,09
|8,19
|-1,22
|Net Holding
|2,56
|2,59
|-1,16
|Albaraka Türk
|1,71
|1,73
|-1,16
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,35
|12,49
|-1,12
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,07
|8,16
|-1,10
|MLP Sağlık
|18,38
|18,58
|-1,08
|Bizim Mağazaları
|18,46
|18,66
|-1,07
|Özak GMYO
|4,64
|4,69
|-1,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)