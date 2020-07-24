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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-24 13:27:54 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 4,69 4,83 -2,90
Zorlu Enerji 2,59 2,66 -2,63
Otokar 165,90 169,20 -1,95
Alarko GMYO 17,36 17,70 -1,92
İş Finansal Kiralama 4,20 4,28 -1,87
Kerevitaş Gıda 5,30 5,38 -1,49
Netaş Telekomünikasyon 17,95 18,22 -1,48
Bagfaş 18,17 18,44 -1,46
İş GMYO 2,14 2,17 -1,38
Akçansa 13,22 13,40 -1,34
GSD Holding 2,27 2,30 -1,30
Halk GMYO 2,41 2,44 -1,23
Aksigorta 8,09 8,19 -1,22
Net Holding 2,56 2,59 -1,16
Albaraka Türk 1,71 1,73 -1,16
Kordsa Teknik Tekstil 12,35 12,49 -1,12
Tümosan Motor ve Traktör 8,07 8,16 -1,10
MLP Sağlık 18,38 18,58 -1,08
Bizim Mağazaları 18,46 18,66 -1,07
Özak GMYO 4,64 4,69 -1,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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