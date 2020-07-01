Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|15,19
|15,65
|-2,94
|Arçelik
|19,35
|19,90
|-2,76
|Gözde Girişim
|4,98
|5,12
|-2,73
|Pegasus
|54,15
|55,55
|-2,52
|Bim Mağazalar
|66,50
|68,00
|-2,21
|Halkbank
|6,27
|6,41
|-2,18
|İş Bankası (C)
|5,46
|5,58
|-2,15
|Akbank
|5,95
|6,08
|-2,14
|Net Holding
|2,42
|2,47
|-2,02
|Türk Hava Yolları
|12,27
|12,52
|-2,00
|Emlak Konut GMYO
|2,01
|2,05
|-1,95
|Türk Telekom
|7,96
|8,11
|-1,85
|DO-CO
|346,50
|352,90
|-1,81
|Tekfen Holding
|16,72
|17,02
|-1,76
|Vakıflar Bankası
|5,24
|5,33
|-1,69
|Güneş Sigorta
|4,17
|4,24
|-1,65
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,40
|2,44
|-1,64
|Karel Elektronik
|16,22
|16,49
|-1,64
|TAV Havalimanları
|19,06
|19,37
|-1,60
|Çelebi
|77,60
|78,85
|-1,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)