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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-01 14:30:21 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 15,19 15,65 -2,94
Arçelik 19,35 19,90 -2,76
Gözde Girişim 4,98 5,12 -2,73
Pegasus 54,15 55,55 -2,52
Bim Mağazalar 66,50 68,00 -2,21
Halkbank 6,27 6,41 -2,18
İş Bankası (C) 5,46 5,58 -2,15
Akbank 5,95 6,08 -2,14
Net Holding 2,42 2,47 -2,02
Türk Hava Yolları 12,27 12,52 -2,00
Emlak Konut GMYO 2,01 2,05 -1,95
Türk Telekom 7,96 8,11 -1,85
DO-CO 346,50 352,90 -1,81
Tekfen Holding 16,72 17,02 -1,76
Vakıflar Bankası 5,24 5,33 -1,69
Güneş Sigorta 4,17 4,24 -1,65
Yapı ve Kredi Bankası 2,40 2,44 -1,64
Karel Elektronik 16,22 16,49 -1,64
TAV Havalimanları 19,06 19,37 -1,60
Çelebi 77,60 78,85 -1,59

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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