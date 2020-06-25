Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|28,42
|29,84
|-4,76
|Güneş Sigorta
|4,49
|4,70
|-4,47
|Kardemir (D)
|3,07
|3,14
|-2,23
|MLP Sağlık
|18,66
|19,00
|-1,79
|Pegasus
|54,15
|54,95
|-1,46
|Mavi Giyim
|47,40
|48,04
|-1,33
|Akçansa
|12,66
|12,83
|-1,33
|Global Yatırım Holding
|3,81
|3,86
|-1,30
|Şişe Cam
|5,42
|5,49
|-1,28
|Çimsa
|9,66
|9,78
|-1,23
|Bim Mağazalar
|70,10
|70,95
|-1,20
|Yataş
|8,34
|8,44
|-1,18
|Klimasan Klima
|16,07
|16,26
|-1,17
|Otokar
|144,80
|146,50
|-1,16
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,04
|6,11
|-1,15
|Aksa
|6,97
|7,04
|-0,99
|Ford Otosan
|70,65
|71,35
|-0,98
|Coca Cola İçecek
|42,52
|42,94
|-0,98
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,42
|14,56
|-0,96
|Bursa Çimento
|4,17
|4,21
|-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)