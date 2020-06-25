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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-25 14:23:01 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 28,42 29,84 -4,76
Güneş Sigorta 4,49 4,70 -4,47
Kardemir (D) 3,07 3,14 -2,23
MLP Sağlık 18,66 19,00 -1,79
Pegasus 54,15 54,95 -1,46
Mavi Giyim 47,40 48,04 -1,33
Akçansa 12,66 12,83 -1,33
Global Yatırım Holding 3,81 3,86 -1,30
Şişe Cam 5,42 5,49 -1,28
Çimsa 9,66 9,78 -1,23
Bim Mağazalar 70,10 70,95 -1,20
Yataş 8,34 8,44 -1,18
Klimasan Klima 16,07 16,26 -1,17
Otokar 144,80 146,50 -1,16
İş Yatırım Menkul Değerler 6,04 6,11 -1,15
Aksa 6,97 7,04 -0,99
Ford Otosan 70,65 71,35 -0,98
Coca Cola İçecek 42,52 42,94 -0,98
Eczacıbaşı Yatırım 14,42 14,56 -0,96
Bursa Çimento 4,17 4,21 -0,95

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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