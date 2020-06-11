Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksigorta
|6,48
|6,59
|-1,67
|Karsan Otomotiv
|1,99
|2,02
|-1,49
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,37
|2,40
|-1,25
|Arçelik
|16,88
|17,08
|-1,17
|Çemtaş
|8,37
|8,46
|-1,06
|İş GMYO
|1,90
|1,92
|-1,04
|Pegasus
|57,40
|58,00
|-1,03
|Akbank
|5,81
|5,87
|-1,02
|Çelebi
|82,35
|83,20
|-1,02
|Doğan Holding
|1,97
|1,99
|-1,01
|Bim Mağazalar
|64,05
|64,70
|-1,00
|Garanti Bankası
|8,11
|8,19
|-0,98
|Anadolu Cam
|4,28
|4,32
|-0,93
|Coca Cola İçecek
|41,02
|41,40
|-0,92
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,90
|23,10
|-0,87
|Tüpraş
|87,85
|88,60
|-0,85
|Vakıflar Bankası
|4,76
|4,80
|-0,83
|Koç Holding
|17,06
|17,20
|-0,81
|Şekerbank
|1,25
|1,26
|-0,79
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,59
|-0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)