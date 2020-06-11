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Ekonomi

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-11 14:39:17 -
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksigorta 6,48 6,59 -1,67
Karsan Otomotiv 1,99 2,02 -1,49
Yapı ve Kredi Bankası 2,37 2,40 -1,25
Arçelik 16,88 17,08 -1,17
Çemtaş 8,37 8,46 -1,06
İş GMYO 1,90 1,92 -1,04
Pegasus 57,40 58,00 -1,03
Akbank 5,81 5,87 -1,02
Çelebi 82,35 83,20 -1,02
Doğan Holding 1,97 1,99 -1,01
Bim Mağazalar 64,05 64,70 -1,00
Garanti Bankası 8,11 8,19 -0,98
Anadolu Cam 4,28 4,32 -0,93
Coca Cola İçecek 41,02 41,40 -0,92
Tofaş Oto Fabrikası 22,90 23,10 -0,87
Tüpraş 87,85 88,60 -0,85
Vakıflar Bankası 4,76 4,80 -0,83
Koç Holding 17,06 17,20 -0,81
Şekerbank 1,25 1,26 -0,79
Zorlu Enerji 1,58 1,59 -0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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