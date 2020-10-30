Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.812,80
|1.648,00
|10,00
|Pınar Et Ve Un
|26,52
|24,18
|9,68
|Pınar Süt
|20,84
|19,80
|5,25
|Aksa
|8,15
|7,90
|3,16
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,39
|2,32
|3,02
|Türkiye Sigorta
|5,70
|5,58
|2,15
|Net Holding
|3,19
|3,13
|1,92
|Petkim
|4,10
|4,03
|1,74
|ARD Bilişim Teknolojileri
|34,52
|34,00
|1,53
|Alarko Holding
|6,17
|6,08
|1,48
|Odaş Elektrik
|3,09
|3,06
|0,98
|Zorlu Enerji
|2,55
|2,53
|0,79
|Arçelik
|25,94
|25,74
|0,78
|Çelebi
|68,85
|68,65
|0,29
|Ford Otosan
|100,90
|100,80
|0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)