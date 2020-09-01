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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:32:33 -
Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 11,50 11,04 4,17
Kerevitaş Gıda 5,11 4,94 3,44
Bagfaş 14,35 14,13 1,56
Tat Gıda 10,37 10,22 1,47
Deva Holding 19,98 19,70 1,42
Koza Madencilik 13,03 12,85 1,40
Eczacıbaşı İlaç 6,02 5,95 1,18
Koza Altın 78,55 77,70 1,09
Vestel 18,52 18,36 0,87
Halkbank 4,95 4,91 0,81
İpek Doğal Enerji 11,69 11,60 0,78
Bursa Çimento 5,34 5,30 0,75
MLP Sağlık 15,41 15,30 0,72
Enka İnşaat 6,43 6,39 0,63
Sasa Polyester 15,15 15,08 0,46
Good-Year 4,74 4,72 0,42
İş Bankası (C) 4,93 4,91 0,41
Alkim Kimya 12,60 12,55 0,40
Bim Mağazalar 68,05 67,85 0,29

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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