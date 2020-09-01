Günün ilk yarısında değer kazanan hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemtaş
|11,50
|11,04
|4,17
|Kerevitaş Gıda
|5,11
|4,94
|3,44
|Bagfaş
|14,35
|14,13
|1,56
|Tat Gıda
|10,37
|10,22
|1,47
|Deva Holding
|19,98
|19,70
|1,42
|Koza Madencilik
|13,03
|12,85
|1,40
|Eczacıbaşı İlaç
|6,02
|5,95
|1,18
|Koza Altın
|78,55
|77,70
|1,09
|Vestel
|18,52
|18,36
|0,87
|Halkbank
|4,95
|4,91
|0,81
|İpek Doğal Enerji
|11,69
|11,60
|0,78
|Bursa Çimento
|5,34
|5,30
|0,75
|MLP Sağlık
|15,41
|15,30
|0,72
|Enka İnşaat
|6,43
|6,39
|0,63
|Sasa Polyester
|15,15
|15,08
|0,46
|Good-Year
|4,74
|4,72
|0,42
|İş Bankası (C)
|4,93
|4,91
|0,41
|Alkim Kimya
|12,60
|12,55
|0,40
|Bim Mağazalar
|68,05
|67,85
|0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)