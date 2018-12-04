Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler04 Aralık 2018 Salı 13:23
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çokdüşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|1,54
|1,57
|-1,91
|Turkcell
|12,57
|12,79
|-1,72
|Net Holding
|2,11
|2,14
|-1,40
|Ülker Bisküvi
|15,85
|16,05
|-1,25
|Kardemir (D)
|2,59
|2,62
|-1,15
|Gersan Elektrik
|3,48
|3,52
|-1,14
|Doğan Holding
|1,13
|1,14
|-0,88
|Çemtaş
|7,05
|7,11
|-0,84
|Netaş Telekom.
|7,45
|7,50
|-0,67
|Ereğli Demir Çelik
|8,08
|8,13
|-0,62
|Anel Elektrik
|1,69
|1,70
|-0,59
|İskenderun Demir Çelik
|6,26
|6,29
|-0,48
|Türk Traktör
|36,84
|37,00
|-0,43
|Akbank
|7,54
|7,57
|-0,40
|Borusan Mannesmann
|8,02
|8,03
|-0,12
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,05
|10,06
|-0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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