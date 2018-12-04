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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

04 Aralık 2018 Salı 13:23
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çokdüşen ilk 20 Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Çemaş Döküm1,541,57-1,91
Turkcell12,5712,79-1,72
Net Holding2,112,14-1,40
Ülker Bisküvi15,8516,05-1,25
Kardemir (D)2,592,62-1,15
Gersan Elektrik3,483,52-1,14
Doğan Holding1,131,14-0,88
Çemtaş7,057,11-0,84
Netaş Telekom.7,457,50-0,67
Ereğli Demir Çelik8,088,13-0,62
Anel Elektrik1,691,70-0,59
İskenderun Demir Çelik6,266,29-0,48
Türk Traktör36,8437,00-0,43
Akbank7,547,57-0,40
Borusan Mannesmann8,028,03-0,12
Kordsa Teknik Tekstil10,0510,06-0,10


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 13:23
  1. Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

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