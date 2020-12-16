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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-16 13:36:26 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu15,4315,90-2,96
Arçelik30,7831,60-2,59
Özak GMYO5,295,42-2,40
MLP Sağlık19,0619,32-1,35
Tümosan Motor ve Traktör12,9513,08-0,99
Brisa19,9420,14-0,99
Gübre Fabrik.48,2648,74-0,98
Deva Holding24,3824,62-0,97
Net Holding3,253,28-0,91
Doğuş Otomotiv27,1627,40-0,88
Kordsa Teknik Tekstil15,1415,26-0,79
Bim Mağazalar70,5071,00-0,70
Bursa Çimento8,928,98-0,67
Enerjisa Enerji10,9911,05-0,54
Zorlu Enerji2,692,70-0,37
Alkim Kimya14,5714,62-0,34
Ford Otosan126,80127,00-0,16
Türk Telekom8,128,13-0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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