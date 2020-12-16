Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|15,43
|15,90
|-2,96
|Arçelik
|30,78
|31,60
|-2,59
|Özak GMYO
|5,29
|5,42
|-2,40
|MLP Sağlık
|19,06
|19,32
|-1,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,95
|13,08
|-0,99
|Brisa
|19,94
|20,14
|-0,99
|Gübre Fabrik.
|48,26
|48,74
|-0,98
|Deva Holding
|24,38
|24,62
|-0,97
|Net Holding
|3,25
|3,28
|-0,91
|Doğuş Otomotiv
|27,16
|27,40
|-0,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,14
|15,26
|-0,79
|Bim Mağazalar
|70,50
|71,00
|-0,70
|Bursa Çimento
|8,92
|8,98
|-0,67
|Enerjisa Enerji
|10,99
|11,05
|-0,54
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,70
|-0,37
|Alkim Kimya
|14,57
|14,62
|-0,34
|Ford Otosan
|126,80
|127,00
|-0,16
|Türk Telekom
|8,12
|8,13
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)