Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Selçuk Ecza Deposu
|14,42
|15,35
|-6,06
|Ege Endüstri
|1.587,00
|1.620,40
|-2,06
|Doğuş Otomotiv
|27,26
|27,50
|-0,87
|Tat Gıda
|10,73
|10,80
|-0,65
|Halk GMYO
|3,35
|3,37
|-0,59
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,81
|1,82
|-0,55
|Albaraka Türk
|1,86
|1,87
|-0,53
|Bim Mağazalar
|69,80
|70,15
|-0,50
|Ereğli Demir Çelik
|14,32
|14,34
|-0,14
|Bizim Mağazaları
|15,42
|15,44
|-0,13
|Sasa Polyester
|19,94
|19,96
|-0,10
|Ford Otosan
|124,10
|124,20
|-0,08
|Migros Ticaret
|40,68
|40,70
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)