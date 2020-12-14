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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:28:18 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 13 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu14,4215,35-6,06
Ege Endüstri1.587,001.620,40-2,06
Doğuş Otomotiv27,2627,50-0,87
Tat Gıda10,7310,80-0,65
Halk GMYO3,353,37-0,59
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,811,82-0,55
Albaraka Türk1,861,87-0,53
Bim Mağazalar69,8070,15-0,50
Ereğli Demir Çelik14,3214,34-0,14
Bizim Mağazaları15,4215,44-0,13
Sasa Polyester19,9419,96-0,10
Ford Otosan124,10124,20-0,08
Migros Ticaret40,6840,70-0,05

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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