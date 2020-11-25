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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:35:44 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bursa Çimento9,249,49-2,63
Kartonsan2.880,002.950,00-2,37
Doğuş Otomotiv28,8229,14-1,10
Alkim Kimya14,1314,25-0,84
Aksa10,9111,00-0,82
Akiş GMYO3,723,75-0,80
Yataş11,7811,86-0,67
Enerjisa Enerji10,4310,50-0,67
Tümosan Motor ve Traktör11,2411,29-0,44
GSD Holding2,352,36-0,42
Borusan Mannesmann16,4916,56-0,42
Brisa19,4219,50-0,41
Türk Traktör145,60146,00-0,27
Torunlar GMYO3,693,70-0,27
Tofaş Oto Fabrikası29,7229,80-0,27
Çemtaş15,1415,16-0,13
Good-Year7,877,88-0,13
Coca Cola İçecek61,9562,00-0,08

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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