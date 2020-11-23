Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 17 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 17 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İş Bankası (C)
|6,69
|6,82
|-1,91
|Sabancı Holding
|10,64
|10,81
|-1,57
|Garanti Bankası
|9,31
|9,45
|-1,48
|Yapı ve Kredi Bankası
|3,05
|3,09
|-1,29
|Anadolu Grubu Holding
|21,98
|22,26
|-1,26
|Vakıflar Bankası
|4,80
|4,86
|-1,23
|Akbank
|6,42
|6,50
|-1,23
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,95
|13,08
|-0,99
|İndeks Bilgisayar
|16,42
|16,55
|-0,79
|Doğuş Otomotiv
|30,96
|31,20
|-0,77
|Petkim
|4,01
|4,04
|-0,74
|Kerevitaş Gıda
|7,10
|7,15
|-0,70
|Koç Holding
|19,39
|19,50
|-0,56
|Aksigorta
|7,89
|7,93
|-0,50
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,84
|27,96
|-0,43
|Good-Year
|7,43
|7,45
|-0,27
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,98
|36,04
|-0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)