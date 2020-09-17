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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:35:45 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 19,48 19,90 -2,11
Klimasan Klima 14,30 14,60 -2,05
T.S.K.B. 1,07 1,09 -1,83
Sasa Polyester 16,69 17,00 -1,82
Anadolu Efes 20,52 20,86 -1,63
Enerjisa Enerji 8,48 8,62 -1,62
Kardemir (D) 3,12 3,17 -1,58
Otokar 146,10 147,90 -1,22
Ford Otosan 89,85 90,95 -1,21
Koza Altın 79,30 80,25 -1,18
Aksa 6,83 6,91 -1,16
Coca Cola İçecek 44,62 45,14 -1,15
Selçuk Ecza Deposu 8,78 8,88 -1,13
Gözde Girişim 5,37 5,43 -1,10
Migros Ticaret 38,94 39,36 -1,07
Türk Telekom 6,86 6,92 -0,87
Bursa Çimento 5,87 5,92 -0,84
Hektaş 12,30 12,40 -0,81
Şok Marketler 12,50 12,60 -0,79
Tofaş Oto. Fab. 23,38 23,56 -0,76


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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