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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:45:11 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Pegasus 57,00 58,50 -2,56
Ereğli Demir Çelik 11,06 11,25 -1,69
Odaş Elektrik 3,64 3,67 -0,82
İskenderun Demir Çelik 7,92 7,95 -0,38
Türk Hava Yolları 11,64 11,65 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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