Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|14,42
|14,81
|-2,63
|Karsan Otomotiv
|2,84
|2,90
|-2,07
|Coca Cola İçecek
|44,14
|45,00
|-1,91
|Türk Traktör
|92,50
|94,30
|-1,91
|Torunlar GMYO
|3,58
|3,63
|-1,38
|Enerjisa Enerji
|8,48
|8,59
|-1,28
|Hektaş
|11,70
|11,81
|-0,93
|Migros Ticaret
|38,24
|38,54
|-0,78
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,12
|7,14
|-0,28
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,91
|10,94
|-0,27
|Selçuk Ecza Deposu
|8,03
|8,05
|-0,25
|Çimsa
|11,87
|11,89
|-0,17
|Enka İnşaat
|6,57
|6,58
|-0,15
|Koç Holding
|15,18
|15,19
|-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)