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Ekonomi Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-08-19 13:44:32 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 14 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bagfaş 14,42 14,81 -2,63
Karsan Otomotiv 2,84 2,90 -2,07
Coca Cola İçecek 44,14 45,00 -1,91
Türk Traktör 92,50 94,30 -1,91
Torunlar GMYO 3,58 3,63 -1,38
Enerjisa Enerji 8,48 8,59 -1,28
Hektaş 11,70 11,81 -0,93
Migros Ticaret 38,24 38,54 -0,78
İş Yatırım Menkul Değerler 7,12 7,14 -0,28
Kordsa Teknik Tekstil 10,91 10,94 -0,27
Selçuk Ecza Deposu 8,03 8,05 -0,25
Çimsa 11,87 11,89 -0,17
Enka İnşaat 6,57 6,58 -0,15
Koç Holding 15,18 15,19 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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