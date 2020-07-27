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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-27 13:28:53 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,54 13,78 -1,74
Türk Traktör 99,75 100,90 -1,14
Halkbank 5,79 5,85 -1,03
Gübre Fabrikaları 30,68 30,98 -0,97
Soda Sanayii 7,26 7,33 -0,95
TAV Havalimanları 17,75 17,92 -0,95
Şişe Cam 6,40 6,46 -0,93
MLP Sağlık 18,13 18,28 -0,82
Şok Marketler 14,11 14,20 -0,63
Trakya Cam 4,29 4,31 -0,46
Anadolu Cam 5,50 5,52 -0,36
Coca Cola İçecek 47,64 47,76 -0,25
Vakıflar Bankası 4,87 4,88 -0,20
Akbank 5,77 5,78 -0,17
Doğuş Otomotiv 17,76 17,79 -0,17
Sabancı Holding 9,12 9,13 -0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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