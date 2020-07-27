Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 16 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|13,54
|13,78
|-1,74
|Türk Traktör
|99,75
|100,90
|-1,14
|Halkbank
|5,79
|5,85
|-1,03
|Gübre Fabrikaları
|30,68
|30,98
|-0,97
|Soda Sanayii
|7,26
|7,33
|-0,95
|TAV Havalimanları
|17,75
|17,92
|-0,95
|Şişe Cam
|6,40
|6,46
|-0,93
|MLP Sağlık
|18,13
|18,28
|-0,82
|Şok Marketler
|14,11
|14,20
|-0,63
|Trakya Cam
|4,29
|4,31
|-0,46
|Anadolu Cam
|5,50
|5,52
|-0,36
|Coca Cola İçecek
|47,64
|47,76
|-0,25
|Vakıflar Bankası
|4,87
|4,88
|-0,20
|Akbank
|5,77
|5,78
|-0,17
|Doğuş Otomotiv
|17,76
|17,79
|-0,17
|Sabancı Holding
|9,12
|9,13
|-0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)