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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-07-02 14:30:57 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alarko GMYO 15,78 15,85 -0,44
Aygaz 12,13 12,18 -0,41
Türk Hava Yolları 12,28 12,30 -0,16
Koza Altın 83,70 83,75 -0,06

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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