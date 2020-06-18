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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:27:35 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Deva Holding 20,32 21,20 -4,15
Selçuk Ecza Deposu 8,93 9,21 -3,04
Tat Gıda 9,76 10,00 -2,40
Eczacıbaşı İlaç 6,22 6,37 -2,35
Eczacıbaşı Yatırım 13,73 13,99 -1,86
Kerevitaş Gıda 4,37 4,44 -1,58
Brisa 12,33 12,45 -0,96
Güneş Sigorta 4,41 4,45 -0,90
Ege Endüstri 618,30 623,20 -0,79
Alarko Holding 5,56 5,60 -0,71
Doğan Holding 2,03 2,04 -0,49
Reysaş GMYO 5,35 5,37 -0,37
Türk Traktör 70,25 70,50 -0,35
Anadolu Hayat Emeklilik 6,78 6,80 -0,29
Anadolu Grubu Holding 19,75 19,80 -0,25
Çelebi 79,70 79,90 -0,25
Ford Otosan 69,50 69,65 -0,22
Enerjisa Enerji 8,29 8,30 -0,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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