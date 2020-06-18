Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 18 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 18 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|20,32
|21,20
|-4,15
|Selçuk Ecza Deposu
|8,93
|9,21
|-3,04
|Tat Gıda
|9,76
|10,00
|-2,40
|Eczacıbaşı İlaç
|6,22
|6,37
|-2,35
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,73
|13,99
|-1,86
|Kerevitaş Gıda
|4,37
|4,44
|-1,58
|Brisa
|12,33
|12,45
|-0,96
|Güneş Sigorta
|4,41
|4,45
|-0,90
|Ege Endüstri
|618,30
|623,20
|-0,79
|Alarko Holding
|5,56
|5,60
|-0,71
|Doğan Holding
|2,03
|2,04
|-0,49
|Reysaş GMYO
|5,35
|5,37
|-0,37
|Türk Traktör
|70,25
|70,50
|-0,35
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,78
|6,80
|-0,29
|Anadolu Grubu Holding
|19,75
|19,80
|-0,25
|Çelebi
|79,70
|79,90
|-0,25
|Ford Otosan
|69,50
|69,65
|-0,22
|Enerjisa Enerji
|8,29
|8,30
|-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)