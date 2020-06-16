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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-06-16 14:30:35 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 5 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 5 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Migros Ticaret 36,20 36,46 -0,71
Selçuk Ecza Deposu 8,76 8,82 -0,68
Eczacıbaşı İlaç 5,96 6,00 -0,67
Deva Holding 18,29 18,35 -0,33
Eczacıbaşı Yatırım 13,48 13,49 -0,07

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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