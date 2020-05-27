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Ekonomi

Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Yeniakit Publisher
2020-05-27 14:27:13 -
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 12,58 12,90 -2,48
Selçuk Ecza Deposu 8,97 9,09 -1,32
Turkcell 14,12 14,15 -0,21
Brisa 11,23 11,24 -0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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