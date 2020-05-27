Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 4 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 4 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|12,58
|12,90
|-2,48
|Selçuk Ecza Deposu
|8,97
|9,09
|-1,32
|Turkcell
|14,12
|14,15
|-0,21
|Brisa
|11,23
|11,24
|-0,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)