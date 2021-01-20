Günün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 28 derece ile Sivas'ta gerçekleşti

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 28 dereceye kadar düştü.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden derlediği bilgilere göre, günün en düşük sıcaklığı sıfırın altında 28 derece ile Sivas'ın İmranlı ilçesinde gerçekleşti.

İmranlı'yı, hava sıcaklığı sıfırın altında 26,4 derece olan Sivas'ın Kangal ilçesi ile sıfırın altında 26,4 derece olan Rize'nin İkizdere ilçesi takip etti.

Türkiye'nin diğer illerinde yapılan ölçümlerde ise hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Bayburt merkez Yaylalar köyü 25,8, Ardahan Göle 25,5, Bolu merkez 25,4, Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi 25,4 ve Kayseri Pınarbaşı ilçesi Pazarsu köyü 25,4 derece olarak kayıtlara geçti.

Sivas merkezde ise hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece olarak ölçüldü.