Günün en acı haberi... Hakkari'de 1 asker şehit
Günün en acı haberi Hakkari'den geldi. Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde bir asker, mayına basması sonucu şehit oldu.16 Temmuz 2019 Salı 06:37
Irak sınırındaki Derecik ilçesinde sürdürülen operasyonlar sonucunda 41'inci Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapan bir uzman onbaşı, PKK'lı teröristlerin önceden araziye döşediği mayına basması sonucu şehit oldu. Şehit uzman onbaşı için sabah saat 08.00'de Van Filo Komutanlığı'nda tören düzenleneceği belirtildi. Törenin ardından şehit askerin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketine gönderilecek.
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