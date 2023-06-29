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Spor Güntekin Onay'dan sürpriz karar! Bir dönem sona erdi: Çok ama çok büyük hüsran...
Spor

Güntekin Onay'dan sürpriz karar! Bir dönem sona erdi: Çok ama çok büyük hüsran...

Yeniakit Publisher
2023-06-29 13:53:00 -
Güntekin Onay'dan sürpriz karar! Bir dönem sona erdi: Çok ama çok büyük hüsran...

beINSports'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ünlü spiker ve moderatör Güntekin Onay, gelecek sezon beINSports'ta olmayacağını duyurdu.

beINSports'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir ayrılık yaşandı. Ünlü spiker ve moderatör Güntekin Onay, gelecek sezon beINSports'ta olmayacağını duyurdu.

beINSports'ta önemli bir ayrılık yaşandı. Bir süredir kanalda moderatörlük yapan Güntekin Onay, kanalla yollarını ayırdı. Gelecek sezon farklı bir platformda görev alması beklenen Onay'ın kararını kısa süre içinde vereceği öğrenildi.

Dijital medyanın yükselişinden dolayı bu kararı aldığı öğrenilen Güntekin Onay'ın yüksek ihtimalle YouTube'da yayın yapan bir spor kanalına geçeceği iddia edildi.

Ajansspor'a göre; Kariyerinin neredeyse tamamını televizyon önünde geçiren Güntekin Onay'ın bu hamlesi yeni sezon öncesi futbol severler tarafından sürpriz niteliğinde karşılandı.

 
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