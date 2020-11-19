Günlük vaka sayıları açıklandı

19 Kasım Perşembe gününe ait koronavirüs verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı.

Bakan Koca tarafından açıklanan rakamlara göre; 19 Kasım Perşembe günü 4 bin 442 yeni vaka tespit edildi. 157 bin 756 test yapılırken, vefat eden kişi sayısı 123 olarak açıklandı. Uzun bir aradan sonra ilk kez 17 Kasım Salı günü 100'ün üzerine çıkan vefat sayısı, 18 Kasım Çarşamba de 126'ya yükselmişti. Vefat sayısındaki yükseliş bugün de devam etti.

'Her alanda yeni tedbirler gelebilir'

Hasta ve vefat sayılarındaki artışa dikkat çeken Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 4.542 hastamız var. Ağır hasta sayımız 3.850’ye ulaştı. Tedbirleri kendimiz alırsak, zorunlu kısıtlamalara mecbur kalmayız. Salgının seyrini lehimize çeviremezsek hayatımızın her alanında zorunlu tedbirler olabilir. Mücadeleye katılın." dedi.