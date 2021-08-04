Günlük para transferi ne kadar? FAST ile ne kadar para gönderilir?

FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi), TCMB'nin sunduğu anlık para transferine yönelik yeni bir bankalar arası ödeme sistemidir. Merkez Bankası, sistemin sorunsuz işleyişi ve yaygınlaşması gözetilerek, halihazırda 1000 TL olan işlem limitini bugün itibarıyla 2000 TL'ye yükseltti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi'ni 8 Ocak 2021 tarihi itibarıyla vatandaşın kullanımına açmıştı. Yaygın kullanımın yakından izlenmesi amacıyla limit ilk olarak 50 lira olarak belirlenmişti.

FAST ile para nasıl gönderilir?

FAST, Merkez Bankası tarafından diğer ödeme sistemlerine ek olarak işletime alınan anlık ödeme sistemi. 7/24 kullanılabilen FAST Sistemi ile ödeme anında karşı hesaba geçiyor ve ödemenin tarafları, bankaları tarafından ödemenin durumu hakkında anında bilgilendiriliyor. 25 saniyede tamamlanmayan ödeme işlemleri iptal ediliyor.

FAST nasıl kullanılır?

FAST Sistemi'ne üye bir finansal kuruluşun müşterileri, kuruluşun mobil ya da internet bankacılığı uygulamalarını kullanarak ödeme yapmaya başlayabiliyor. Sistemle birlikte devreye alınan kolay adresleme sayesinde finansal kuruluşun mobil ya da internet uygulaması üzerinden cep telefonu, TCKN ve e-posta adresi, hesap numarası ile eşleştirilerek ödeme alınabiliyor.