Günlük koronavirüs verileri paylaşıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Kasım 2020 gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.

Hasta sayısı 6 binin üzerine çıktı

Bakan Koca'nın açıkladığı rakamlara göre; 22 Kasım Pazar günü 155 bin 516 kişiye test yapılırken, 6 bin 17 hasta tespit edildi. Koronavirüs sebebi ile 139 vatandaşımızın vefat ettiği Pazar gününde 3 bin 812 hasta iyileşti.

Bakan Koca uyardı

Twitter hesabından uyarılarda bulunan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım." dedi.