Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte son vaka, vefat ve aşılanma sayıları
Sağlık Bakanlığı, 12 Temmuz 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verilerini paylaştı.
12 Temmuz 2021 Pazartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
49 vatandaşımız hayatını kaybetti
Buna göre, 12 Temmuz Pazartesi günü, 227 bin 273 test yapılırken, 5 bin 404 yeni vaka tespit edildi. Son 24 saatte 49 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. 5 bin 506 hasta da iyileşti.
Aşılanmada son durum ise şöyle:
1. doz aşını yatıranlar: 37 milyon 960 bin 880
2. doz aşısını yaptıranlar: 17 milyon 543 bin 398
3. doz aşısını yaptıranlar: 3 milyon 89 bin 859