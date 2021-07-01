Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte son 24 saatin vaka ve vefat sayıları
Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
1 Temmuz 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
42 vatandaşımız daha vefat etti
Buna göre; 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 225 bin 537 test yapılırken, 5 bin 288 yeni vaka, 462 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 42 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 6 bin 219 hasta da iyileşti.