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Gündem Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte son 24 saatin vaka ve vefat sayıları
Gündem

Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte son 24 saatin vaka ve vefat sayıları

Sağlık Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 19:37:00 - 2021-07-01 19:42:29
Günlük koronavirüs verileri açıklandı! İşte son 24 saatin vaka ve vefat sayıları

1 Temmuz 2021 Perşembe gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

42 vatandaşımız daha vefat etti

Buna göre; 1 Temmuz 2021 Perşembe günü 225 bin 537 test yapılırken, 5 bin 288 yeni vaka, 462 de yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte 42 vatandaşımız koronavirüs sebebi ile hayatını kaybederken, 6 bin 219 hasta da iyileşti.

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