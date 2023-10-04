Günlük kiralık evlere 1 milyon TL ceza!

Günlük kiralık evler için yeni düzenlemenin ayrıntıları netleşiyor. Evini günlük kiralamak isteyenlere ruhsat zorunluluğu getirilirken kurallara uymayanlara 1 milyon liraya yakın ceza uygulanacak.

TBMM'nin 1 Ekim itibarıyla yasama yılına başlamasıyla birlikte günlük kiralanan evlere yönelik yasa teklifinin ayrıntıları da netleşmeye başladı.

Planan yasa bu ay içerisinde Meclis'e sunulacak. Yasayla birlikte günlük kiralık evleri kiralayanlar da kiraya verenler de sorumlu olacak.

Evlerini günlük kiralamak isteyenler Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan "Turizm konutu" ruhsatı alacak ve bu ruhsatı dışarıdan görünecek şekilde konutun kapısına asacak. Ruhsat sahibi olmayanlar evini günlük kiraya veremeyecek.

RUHSAT ALMAK İÇİN NELER GEREKLİ?

Evini günlük kiraya vermek isteyen vatandaşların söz konusu ruhsat alabilmesi için bazı şartları yerine getirmek zorunda. Düzenleme hayata geçerse günlük kiralık evlerde yangın merdiveni, yangın raporu belgesi, atık kontrol belgesi zorunlu tutulacak. Evlerde; bir otel odasında bulunması zorunlu malzemelerin (Saç kurutma makinesi, nevresim, havlu) sağlanması da talep edilecek. Ayrıca komşuların hepsinden muvafakatname alınması da zorunlu kılınacak. Bir apartman sakini bile itiraz ederse günlük kiralama yapılamayacak.

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1 MİLYON LİRA CEZA GÜNDEMDE

Kanunun Meclis'ten geçer Resmi Gazete'de yayımlanırsa günlük kiralama yapanlar kurallara uymadığı takdirde para cezasına çarptırılacak. Daire başına 1 milyon lira ceza uygulaması planlalanıyor. Eksik belge ve kiralamaya devam edilmesi durumunda evler mühürlenecek. Günlük kiralık evlerde, otellerde de olduğu gibi kiralama yapacak kişinin kimlik bilgileri alınacak Emniyet'le paylaşılacak.

ARAYÜZ AÇILACAK

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; bu işlemlerin kolay ve hızlıca yapılabilmesi için e-Devlet'te bir arayüz açılacak, bilgi paylaşımı yapmayan ev sahipleri de cezai yaptırımlarla karşılaşacak.