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Yerel Günlük kiralanan evden zehir saçıldı!
Yerel

Günlük kiralanan evden zehir saçıldı!

Kastamonu’da günlük olarak kullanılan bir evde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 550 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:52:00 -
Günlük kiralanan evden zehir saçıldı!

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Kastamonu’da il merkezinde günlük olarak kiralanan bir evde Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler baskında bulundu. Evde jandarma ekiplerince yapılan aramada 550 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 11 adet tabanca fi şeği, 4 adet cep telefonu ile 1 adet tablet bilgisayar ele geçirildi. Olayla ilgili N.Ç., A.E., Y.H.D. ve F.E.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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