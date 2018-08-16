Günlük iki yumurta yemenin sağlığa faydaları

Doğal yumurta tüketmenin vücuda onlarca yararı bulunuyor.

Yumurta, protein, A,D,E, B12 vitamini, riboflavin, folik asit, iyot, demir, kalsiyum, çinko ve selenyum bakımından çok zengindir. Ayrıca günlük birden fazla doğal yumurta tüketen birçok kişinin kolesterolünün artmadığı görülmüştür.

İşte günlük 2 doğal yumurta yerseniz vücudunuzda gerçekleşenler:

GÖRÜŞÜ KESKİNLEŞTİRİR

Araştırmalarda yumurtanın lütein bakımından zengin olduğu görülmüştür. Bu vitamin görüşünüzün keskinleşmesine yardımcı olur. Lütein, retinayı güneşten korurken yine katarakt olma ihtimalinizi azaltır.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR

Yapılan araştırmalarda kolin içeren besinlerin tüketiminin hafızayı güçlendirdiği anlaşılmıştır. Doğal Yumurtanın sarısında bulunan bir amino asit olan kolin unuttuğunuz şeyleri hatırlamanızda size yardımcı olur.

CİLDİ, SAÇI VE AKCİĞERİ KORUR

Kadınların vücudunda genellikle yeteri kadar folik asit bulunmaz. Yumurta iyi bir folik asit kaynağıdır. Folik asit, hücrelerin bölünmesini ve alyuvarların düzenlenmesini sağlayan amino asitleri metabolize eder. Özellikle hamile bayanların folik asit takviyesine ihtiyaçları olur. Bunu organik yumurtadan rahatlıkla karşılayabilirler.

Doğal Yumurta Yemek Kemikleri ve dişleri güçlendirir. Yumurta, D vitamini bakımından da zengindir. Düzenli olarak organik doğal yumurta yerseniz vücudunuz kalsiyumu daha kolay sindirir. Böylelikle kemikleriniz güçlenir ve kemik erimesine yakalanma ihtimaliniz azalır. Kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Science Daily’de yazanlara göre günde 2 yumurta yemek, kardiyovasküler hastalıklar ve kansere yakalanma riskini azaltıyor. Yumurtanın sarısında iki tane önemli antioksidanlardan olan triptofan ve tirozin yer alıyor..

YAŞLANMAYI GECİKTİRİR

Yumurtada yer alan amino asitler hücrele yeniler.

Yaşlandıkça daha çok D vitaminine ihtiyaç duyarsınız. 60 yaş üzerindeki bireylerin günde 10 mikrogram D vitamini almaları gerekir. 1 yumurtada ise 0.7 mikrogram D vitamini bulunuyor.

Kilo vermenizi sağlar Amerika’da yapılan araştırmalara göre yumurta ile birlikte düşük kalorili kahvaltı yaparsanız hızlı şekilde kilo verirsiniz.

Yumurta sizi tok tutar. Sinir sistemini güçlendirir. Araştırmalarda günde iki yumurta yemenin, enfeksiyon, hastalık ve virüslerden koruduğu görülmüştür. Bir yumurtada günlük ihtiyacınız olan selenyumun yüzde 22’si vardır. Selenyum sinir sistemini güçlendirir