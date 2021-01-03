Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 704 bin 653 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 66 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 2 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 263 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 704 bin 653 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 66 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,01 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1040 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.