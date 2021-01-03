  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2021-01-03 09:53:28 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 704 bin 653 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 66 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 35 bin 2 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 25 bin 263 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 704 bin 653 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 701 bin 66 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 30,01 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,3 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,3 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 1040 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı
Medya

Yayın tarihi belli olmuştu! 'Kurtlar Vadisi Kaos' videosu sosyal medyayı salladı

Show TV ekranlarında Şubat ayında yayın hayatına geçmesi beklenen ve başrolünde Necati Şaşmaz'ın olduğu 'Kurtlar Vadisi Kaos'la ilgili payla..
Solcuların çıplaklık tartışmasına Fatma Girik de katıldı: Kimsenin bikinisini ayıplamam
Gündem

Solcuların çıplaklık tartışmasına Fatma Girik de katıldı: Kimsenin bikinisini ayıplamam

Posta Gazetesi'ne konuşan Fatam Girik, Selda Bağcan'ın, 'Ben sol muhafazakarım, açık giyinmeyi ayıp buluyorum' sözlerine cevap verdi...
Bakan Koca'dan yalancılara şamar! 'Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var'
Gündem

Bakan Koca'dan yalancılara şamar! 'Yatacak yerimiz de verecek cevabımız da var'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Oda Tv'de çirkin bir başlıkla servis edilen CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in yalanlarına cevap verdi...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay