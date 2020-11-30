  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-30 09:23:02 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 752 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 737 bin 858 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 36 bin 914 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 146 megavatsaatle 09.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 752 bin 233 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 737 bin 858 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 35,45 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,68 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15,76 ile linyit santralleri izledi.

Öte yandan, dün 150 megavatsaat elektrik ithalatı, 14 bin 525 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...
Gündem

Eroin dolu araçta sürpriz isim! Kadir Şeker'in kurtardığı kadın...

Konya Emniyet Müdürlüğü’nün bir araca yaptığı operasyonda 1 kilo eroin ele geçirildi. Araçta gözaltına alınanlardan Ayşe Dırla, Kadir Şeker’..
Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi
Gündem

Özdemir 'Geçilmese de parası çatır çatır ödenecek' dedi! Bakanlık cevap verdi

İstanbul- İzmir otoyolunu ilk kez kullandığını belirten Cüneyt Özdemir, çok beğendiğini ancak yolun pahalı olduğu için boş olduğunu, geçilme..
Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi
Gündem

Çin'in uzay aracı Ay yörüngesine girdi

Çin Ulusal Uzay İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Çang'ı-5, 112 saatlik uçuşun ardından ay y..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay