  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:47:29 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 842 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 38 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 142 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 778 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 842 bin 51 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 827 bin 38 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 34,61 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,97 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,05 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 405 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 419 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkenin ordusu duyurdu: Başkenti ele geçirdik
Dünya

Ülkenin ordusu duyurdu: Başkenti ele geçirdik

Etiyopya ordusu, Tigray eyaletinin başkenti Mekele'yi ele geçirdiğini duyurdu.

144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi
Dünya

144 katlı binanın yıkım anı böyle görüntülendi

BAE'nin başkenti Abu Dabi’de bulunan 144 katlı Mina Plaza gökdeleni patlayıcılarla kontrollü bir şekilde yıkıldı.
İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!
Dünya

İsmi açıklanmadı! 'Karar, suikastten önce verildi' iddiası!

ABD, ABD'nin Nimitz uçak gemisini ve diğer savaş gemilerini Irak ve Afganistan'dan askerlerin geri çekilmesini desteklemek için Basra Körfez..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay