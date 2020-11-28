  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-28 10:25:08 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 874 bin 449 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 891 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 41 bin 936 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 29 bin 917 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 874 bin 449 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 859 bin 891 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 36,04 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,28 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 16,21 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 457 megavatsaat elektrik ithalatı, 15 bin 16 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Koronadan daha tehlikeli" diyen Şevki Yılmaz çağrıda bulundu: Artık zamanı gelmedi?

Gazetemiz Yeni Akit yazarı eski milletvekili Şevki Yılmaz, koronavirüsten daha tehlikeli olan faiz ile ilgili önemli çağrıda bulundu...
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Son imzalar atıldı! 400 milyar doları aştı
Dünya

Son imzalar atıldı! 400 milyar doları aştı

LNG zengini Katar'ın, Katar Yatırım Otoritesi aracılığıyla yurt dışına yaptığı yatırımlar 400 milyar dolar aştı.
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay