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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-11-13 09:29:47 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 834 bin 715 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 358 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 290 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 678 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti. 

Günlük bazda dün 834 bin 715 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 822 bin 358 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. 

Üretimde ilk sırada yüzde 35,1 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22,37 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 14,38 ile linyit santralleri izledi. 

Öte yandan, dün 56 megavatsaat elektrik ithalatı, 12 bin 413 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.


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