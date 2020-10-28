Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 788 bin 924 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 757 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 37 bin 589 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 27 bin 419 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.



Günlük bazda dün 788 bin 924 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 778 bin 757 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.



Üretimde ilk sırada, yüzde 34,7 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 15 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.



Öte yandan, dün 575 megavatsaat elektrik ithalatı, 10 bin 743 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.