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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:07:17 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 806 bin 968 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 517 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 342 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 28 bin 341 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 806 bin 968 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 797 bin 517 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada, yüzde 35,11 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,70 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 17,40 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 400 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 851 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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