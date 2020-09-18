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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-18 10:15:18 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 908 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 810 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 42 bin 327 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 198 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 908 bin 504 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 902 bin 810 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 31,59 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,36 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 22,18 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 318 megavatsaat elektrik ithalatı, 6 bin 12 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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