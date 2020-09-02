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Ekonomi Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri
Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-09-02 09:28:37 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 950 bin 147 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 101 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 44 bin 601 megavatsaatle 17.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 982 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 950 bin 147 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 943 bin 101 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,56 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 24,48 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 21,33 ile ithal kömür santralleri izledi.

Öte yandan, dün 2 bin 200 megavatsaat elektrik ithalatı, 9 bin 246 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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