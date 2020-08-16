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Ekonomi

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Yeniakit Publisher
2020-08-16 09:06:34 -
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

ANKARA (AA) - Türkiye'de dün günlük bazda 880 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 333 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 906 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 439 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 880 bin 7 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 879 bin 333 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,10 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,11 ile ithal kömür ve yüzde 16,21 ile barajlı hidroelektrik santralleri izledi.

Öte yandan, dün 4 bin 137 megavatsaat elektrik ithalatı, 4 bin 811 megavatsaat elektrik ihracatı yapıldı.

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